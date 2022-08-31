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ЕС зафиксировал увеличение путешествий россиян в другие страны. Считает это угрозой

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейском союзе считают угрозой для безопасности стран увеличение путешествий среди россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, с середины июля ЕС наблюдает значительное увеличение числа пересечений границы из России в соседние государства.

"Это стало угрозой безопасности для соседних государств. Кроме того, мы видим, что многие россияне ездят на отдых и за покупками, будто в Украине не идет война", - заявил Боррель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности о приостановке упрощенного визового режима с Россией.

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