ЄС зафіксував збільшення подорожей росіян до інших країн. Вважає це загрозою

В Європейському союзі вважають загрозою для безпеки країн збільшення подорожей серед росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, з середини липня ЄС спостерігає значне збільшення числа перетинів кордону з Росії до сусідніх держав.
"Це стало загрозою безпеці для сусідніх держав. Крім того, ми бачимо, що багато росіян їздять на відпочинок і за покупками, ніби в Україні не йде війна", - заявив Боррель.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.