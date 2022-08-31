ЕС зафиксировал увеличение путешествий россиян в другие страны. Считает это угрозой
В Европейском союзе считают угрозой для безопасности стран увеличение путешествий среди россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, с середины июля ЕС наблюдает значительное увеличение числа пересечений границы из России в соседние государства.
"Это стало угрозой безопасности для соседних государств. Кроме того, мы видим, что многие россияне ездят на отдых и за покупками, будто в Украине не идет война", - заявил Боррель.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности о приостановке упрощенного визового режима с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.