ЕС зафиксировал увеличение путешествий россиян в другие страны. Считает это угрозой

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, с середины июля ЕС наблюдает значительное увеличение числа пересечений границы из России в соседние государства.

"Это стало угрозой безопасности для соседних государств. Кроме того, мы видим, что многие россияне ездят на отдых и за покупками, будто в Украине не идет война", - заявил Боррель.