ЄС зафіксував збільшення подорожей росіян до інших країн. Вважає це загрозою

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, з середини липня ЄС спостерігає значне збільшення числа перетинів кордону з Росії до сусідніх держав.

"Це стало загрозою безпеці для сусідніх держав. Крім того, ми бачимо, що багато росіян їздять на відпочинок і за покупками, ніби в Україні не йде війна", - заявив Боррель.