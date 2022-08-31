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ЄС зафіксував збільшення подорожей росіян до інших країн. Вважає це загрозою

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Середа 31 серпня 2022 17:32
ЄС зафіксував збільшення подорожей росіян до інших країн. Вважає це загрозою Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Європейському союзі вважають загрозою для безпеки країн збільшення подорожей серед росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, з середини липня ЄС спостерігає значне збільшення числа перетинів кордону з Росії до сусідніх держав.

"Це стало загрозою безпеці для сусідніх держав. Крім того, ми бачимо, що багато росіян їздять на відпочинок і за покупками, ніби в Україні не йде війна", - заявив Боррель.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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