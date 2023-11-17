ЄС заборонить російські алмази з початку 2024 року, - Reuters

Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в рамках 12-го пакету санкцій, покликаного обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропозиція, що обговорюється сьогодні послами 27 урядів ЄС, також закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також російських алмазів, огранованих та відполірованих у третіх країнах, таких як Індія.

У пропозиції йдеться, що заборона поширюватиметься на непромислові природні та синтетичні алмази та ювелірні вироби з діамантами з січня 2024 року. Також поетапно запроваджуватиметься - з 1 березня по 1 вересня - заборона на імпорт російських алмазів при обробці в третіх країнах, у тому числі прикраси з російськими діамантами.

"Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку", - йдеться у пропозиції, з якою ознайомилося агентство Reuters.

12-й пакет санкцій

Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також пропонується вести нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Заборона російських алмазів

За даними The Guardian, у центрі пропозицій Єврокомісії, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті у грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. До них входить повна заборона на продаж усередині блоку російських алмазів та ювелірних виробів з використанням дорогоцінного каміння сибірських копалень.

За даними ЄС, це може призвести до зниження доходів Кремля на понад 4,5 млрд євро на рік.

Заборона перебувала у розробці з минулого року, але стала реальністю лише після того, як Бельгія, де знаходиться глобальний алмазний центр Антверпен, зняла влітку свої заперечення, а "Велика сімка" погодилася на введення санкцій під час саміту в Японії.

"Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 щодо розробки міжнародної скоординованої заборони на алмази, метою якої є позбавити Росію цього важливого джерела доходу", - йдеться у пропозиції комісії, з якою ознайомилася The Guardian.

Представники країн G7 зараз перебувають із триденним візитом в Антверпені, щоб подивитися, як працюватиме запропонована заборона.

Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, всім діамантам певного розміру, імовірно від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через запис блокчейна, що показує їх походження.

Це застосовуватиметься до "від 80% до 90% світових алмазів", кажуть дипломати, і негайно надасть оптовикам та роздрібним торговцям можливість відрізняти легальні алмази від нелегальних.