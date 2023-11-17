ЕС запретит российские алмазы с начала 2024 года, - Reuters

Европейская комиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность России финансировать вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложение, обсуждаемое сегодня послами 27 правительств ЕС, также призывает к запрету на импорт, покупку и передачу алмазов, следующих транзитом через Россию, а также российских алмазов, ограненных и отполированных в третьих странах, таких как Индия.

В предложении говорится, что запрет будет распространяться на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами с января 2024 года. Также будет поэтапно вводиться - с 1 марта по 1 сентября - запрет на импорт российских алмазов при обработке в третьих странах, в том числе украшения с российскими бриллиантами.

"Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные меры правоприменения и минимизирует сбои для участников рынка", - говорится в предложении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

12-й пакет санкций

Еврокомиссия представила Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России 15 ноября. Предлагается ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также предлагается вести новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.

Запрет российских алмазов

По данным The Guardian, в центре предложений Еврокомиссии, которые еще должны быть одобрены лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, лежат шаги, направленные на перекрытие коммерческих доходов России. В их число входит полный запрет на продажу внутри блока российских алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней сибирских рудников.

По данным ЕС, это может привести к снижению доходов Кремля более чем на 4,5 млрд евро в год.

Запрет находился в разработке с прошлого года, но стал реальностью только после того, как Бельгия, где находится глобальный алмазный центр Антверпен, сняла летом свои возражения, а "Большая семерка" согласилась на введение санкций во время саммита в Японии.

"Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международного скоординированного запрета на алмазы, целью которого является лишить Россию этого важного источника дохода", - говорится в предложении комиссии, с которым ознакомилась The Guardian.

Представители стран G7 сейчас находятся с трехдневным визитом в Антверпене, чтобы посмотреть, как будет работать предложенный запрет.

Согласно предложению, выдвинутому Бельгией, всем бриллиантам определенного размера, предположительно от 0,5 до одного карата, будет присвоен уникальный идентификатор через запись блокчейна, показывающую их происхождение.

Это будет применяться к "от 80% до 90% мировых алмазов", говорят дипломаты, и немедленно даст оптовикам и розничным торговцам возможность отличать легальные алмазы от нелегальных.