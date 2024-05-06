У ЄС з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram, - ЗМІ

У Європейському союзі з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу месенджера Telegram. Ним має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Standaard.
Як повідомляє видання, BIPT стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, наприклад, на заклики до насильства або нелегальний продаж зброї. У випадку, якщо компанія не реагуватиме на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.
"Це має статися протягом кількох днів з оголошенням у Staatsblad", - заявив прессекретар BIPT Джиммі Смедтс.
Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO зазначив, що це буде складним завданням.
"Telegram - це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими, додатками тут можливо багато чого", - пояснив він.
Зазначається, що BIPT наразі очікує офіційного призначення як регулятора.
Як повідомляє видання, Бельгія отримала нагляд за Telegram завдяки Європейському закону про цифрові послуги (DSA). Він набув чинності в лютому 2024 року і має на меті надати державам-членам ЄС більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, в тому числі шляхом контролю за тим, як вони самі модерують контент.
Згідно з цими правилами, соціальні медіа також повинні бути представлені в Європі. Telegram, що базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником. Це дає юрисдикцію бельгійському телекомунікаційному регулятору BIPT.
Нагадаємо, з початку року в Україні заговорили про обмеження діяльності Telegram-каналів.
Зокрема, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив в інтерв'ю РБК-Україна про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.
При цьому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Telegram є проблемою з погляду нацбезпеки. Однак месенджер можна використовувати на користь України.
Пізніше у Верховній раді повідомили, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.
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