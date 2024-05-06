В ЕС появится надзорный орган, который будет регулировать работу Telegram, - СМИ

В Европейском союзе появится надзорный орган, который будет регулировать работу мессенджера Telegram. Им должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Standaard.
Как сообщает издание, BIPT будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере, например, на призывы к насилию или нелегальную продажу оружия. В случае если компания не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет ее оштрафовать.
"Это должно произойти в течение нескольких дней с объявлением в Staatsblad", - заявил пресс-секретарь BIPT Джимми Смедтс.
Матиас Вермюлен из офиса по правам данных AWO отметил, что это будет сложной задачей.
"Telegram - это платформа, которая меньше всего сотрудничает с правительствами, и по сравнению с другими приложениями здесь возможно многое", - пояснил он.
Отмечается, что BIPT ожидает официального назначения в качестве регулятора.
Как сообщает издание, Бельгия получила надзор за Telegram благодаря Европейскому закону о цифровых услугах (DSA). Он вступил в силу в феврале 2024 года и имеет целью предоставить государствам-членам ЕС больший контроль над социальными сетями и другими онлайн-сервисами, в том числе путем контроля за тем, как они сами модерируют контент.
Согласно этим правилам социальные медиа также должны быть представлены в Европе. Базирующийся в Дубае Telegram назначил бельгийскую компанию EDSR своим европейским представителем. Это дает юрисдикцию бельгийскому телекоммуникационному регулятору BIPT.
Напомним, с начала года в Украине заговорили об ограничении деятельности Telegram-каналов.
В частности, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.
При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является проблемой с точки зрения нацбезопасности. Однако мессенджер можно использовать в пользу Украины.
Позже в Верховной раде сообщили, что Украина может заблокировать Telegram, если подтвердится утечка информации. Не исключено, что информация из мессенджера выдается секретным службам РФ.
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