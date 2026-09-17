ЄС вже завтра виділить Україні 3,3 млрд євро на ракети і дрони

Новий пакет оборонної допомоги на 3,3 мільярда євро піде на закупівлю ракет, боєприпасів та безпілотників для Сил оборони України.

Крім того, Євросоюз використає залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів з Україною.

"Це дозволить нам поєднати бойовий досвід та інновації України з технологічним і промисловим потенціалом Європи", - наголосила фон дер Ляєн.

Спільна система ППО та реформи

Вона зазначила, що головна мета нової співпраці - створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. В її основу покладуть спільну систему протидії балістичним ракетам Freya.

Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським очільниця Єврокомісії також обговорила реформи, які має затвердити Верховна Рада. Вони необхідні для розблокування подальшого фінансування та євроінтеграції України.

Заклик до міжнародних партнерів

Фон дер Ляєн висловила солідарність із жителями Києва та всіх регіонів України, які потерпають від щоденних російських обстрілів.

Вона зазначила, що наступного тижня візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де виступить із закликом до союзників.

"Моє послання до друзів України в усьому світі буде простим: Європа посилює свої зусилля. Тепер й інші мають активізувати свою підтримку", - заявила президентка ЄК.