RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС уже завтра выделит Украине 3,3 млрд евро на ракеты и дроны

22:59 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Урсула фон дер Ляен (Getty Images)

Евросоюз в пятницу, 18 сентября, выделит Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов. Кроме того, Брюссель запускает новую программу совместных оборонных проектов для развития ПВО.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ЕК.

Новый пакет оборонной помощи на 3,3 млрд евро пойдет на закупку ракет, боеприпасов и беспилотников для Сил обороны Украины.

Кроме того, Евросоюз использует остатки средств из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов с Украиной.

"Это позволит нам объединить боевой опыт и инновации Украины с технологическим и промышленным потенциалом Европы", - подчеркнула фон дер Ляен.

Совместная система ПВО и реформы

Она отметила, что главная цель нового сотрудничества - создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. В ее основу положат общую систему противодействия баллистическим ракетам Freya.

В ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии также обсудила реформы, которые должна утвердить Верховная Рада. Они необходимы для разблокирования дальнейшего финансирования и евроинтеграции Украины.

Призыв к международным партнерам

Фон дер Ляен выразила солидарность с жителями Киева и всех регионов Украины, страдающих от ежедневных российских обстрелов.

Она отметила, что на следующей неделе примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступит с призывом к союзникам.

"Мое послание друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа усиливает свои усилия. Теперь и другие должны активизировать свою поддержку", - заявила президент ЕК.

Напомним, Германия готовится передать Украине партию ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Речь идет о 10 ракетах MIM-104E GEM-T общей стоимостью 29,6 млн долларов, которые ранее страна получила от США.

Кроме того, Польша планирует передать Украине ракеты для ПВО Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Его общая стоимость составит 50 млн евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзУкраинаПВОВоенная помощьРакетыУрсула фон дер ЛяйенДрони