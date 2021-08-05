ЕС вызвал посла Беларуси: потребуют прекращения притока мигрантов

Дипломатическая служба Европейского Союза вызвала посла Беларуси в Брюссель. В ЕС убеждены в том, что Лукашенко умышленно поддерживает поток мигрантов в Литву.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

ЕС вызвал посла Беларуси в среду, чтобы выразить ему обвинения относительно того, что Лукашенко поощряет нелегальную миграцию из страны в Литву.

"Высокопоставленный чиновник Европейской службы внешних дел выразил глубокие опасения и четкую позицию ЕС относительно того, что превращение мигрантов и беженцев в инструмент неприемлемо", - заявила пресс-секретарь службы Набила Масрали.

Европейский Союз призывает, чтобы Беларусь придерживалась своих международных обязательств и прекратила нелегальную миграцию.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня, ЕС ввел санкции против 166 человек, среди которых Лукашенко и его двое сыновей, а также против 15 компаний и агентств, которые тесно связаны с властями страны.