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ЄС викликав посла Білорусі: вимагатимуть припинення притоку мігрантів

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Брюссель, Четвер 05 серпня 2021 17:32
ЄС викликав посла Білорусі: вимагатимуть припинення притоку мігрантів Фото: у ЄС вимагатимуть припинення притоку мігрантів з Білорусі (flick.com/ibereurope)
Автор: Сергій Пишкін

Дипломатична служба Європейського Союзу викликала посла Білорусі до Брюсселя. В ЄС переконані у тому, що Лукашенко умисно підтримує потік мігрантів до Литви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

ЄС викликав посла Білорусі в середу, аби висловити йому звинувачення стосовно того, що Лукашенко заохочує нелегальну міграцію з країни до Литви.

"Високопоставлений чиновник Європейської служби зовнішніх справ висловив глибокі побоювання і чітку позицію ЄС стосовно того, що перетворення мігрантів і біженців в інструмент неприйнятно", - заявила прессекретар служби Набіла Масралі.

Європейський Союз закликає, щоб Білорусь дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань й припинила нелегальну міграцію.

Варто відзначити, що станом на сьогодні, ЄС ввів санкції проти 166 осіб, серед яких Лукашенко та його двоє синів, а також проти 15 компаній й агентств, які тісно пов'язані з владою країни.

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