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ЕС выразил протест Беларуси из-за участившихся случаев пересечения границы

Автор: Валерия Полищук

Представительство ЕС в Минске выразило протест Министерству иностранных дел Беларуси в связи с незаконными пересечениями границы с белорусской стороны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Представительства ЕС в Беларуси.

"Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми", - говорится в сообщении.

ЕС осудил использование мигрантов в политических целях, и настоятельно призвал власти Беларуси прекратить данную практику.

"Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с октября прошлого года, когда Совет ЕС принял заявление о ситуации в Беларуси, власти в Минске осведомлены о постепенном подходе Евросоюзом к применению санкций и условиях снятия ЕС ограничительных мер и нормализации отношений.

"ЕС по-прежнему готов существенно нарастить политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество, а также финансовую помощь Беларуси при условии, что ее власти прекратят репрессии, обеспечат серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, в результате которого состоятся свободные и справедливые выборы под наблюдением ОБСЕ, а также гарантируют соблюдение верховенства права и прав человека", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью, поскольку с территории этой страны идет наплыв мигрантов.

ЕС обвиняет Лукашенко в создании искусственного миграционного давления на восточной границе.

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