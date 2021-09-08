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ЄС висловив протест Білорусі через випадки перетину кордону, що почастішали

Автор: Валерія Поліщук

Представництво ЄС у Мінську висловило протест Міністерству закордонних справ Білорусі у зв'язку з незаконними перетинами кордону з білоруської сторони до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Представництва ЄС в Білорусі.

"Європейська служба зовнішніх дій стверджує, що спостережуване 50-кратне збільшення нерегулярних переходів кордону з Білорусі в ЄС не є відображенням нездатності влади Білорусі дотримуватися зобов'язань у боротьбі з незаконною міграцією і торгівлею людьми", - йдеться в повідомленні.

ЄС засудив використання мігрантів в політичних цілях, і настійно закликав владу Білорусі припинити дану практику.

"Для такого різкого зростання кількості нелегальних переходів кордону на розглянутому маршруті немає об'єктивних причин", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що з жовтня минулого року, коли Рада ЄС прийняла заяву про ситуацію в Білорусі, влада в Мінську обізнана про поступовий підхід Євросоюзом до застосування санкцій і умови зняття ЄС обмежувальних заходів і нормалізації відносин.

"ЄС готовий істотно наростити політична взаємодія, галузеве співробітництво, а також фінансову допомогу Білорусі за умови, що її влади припинять репресії, забезпечать серйозний, авторитетний і інклюзивний політичний процес, в результаті якого відбудуться вільні і справедливі вибори під наглядом ОБСЄ, а також гарантують дотримання верховенства права та прав людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, оскільки з території цієї країни йде наплив мігрантів.

ЄС звинувачує Лукашенка у створенні штучного міграційного тиску на східному кордоні.

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