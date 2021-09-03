Беларусь создает искусственное миграционное давление на восточной границе ЕС, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Власти Беларуси создают искусственное давление на восточную границу ЕС в Литве и Польше. Для этого Минск использует нелегальных мигрантов и беженцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
"Беларусь использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД.
Напомним, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.
Отметим, Европейское агентство границ и береговой линии Frontex заявило, что нелегалов к границе Литвы сопровождают белорусские пограничники.