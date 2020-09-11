ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЕС выделит более миллиарда евро на вакцину от COVID-19

Брюссель, Пятница 11 сентября 2020 15:46
ЕС выделит более миллиарда евро на вакцину от COVID-19
Фото: доктор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет Европейского союза одобрил выделение 6,2 млрд евро в бюджете ЕС на 2020 год для устранения последствий кризиса COVID-19. Деньги пойдут на борьбу с эпидемией нового коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В пересмотренном бюджете увеличиваются выплаты Инструменту экстренной поддержки (ESI) на 1,09 млрд евро с целью обеспечить разработку и внедрение вакцины COVID-19. Европейская комиссия будет использовать эти деньги в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины.

Проект поправок к бюджету также увеличивает выплаты на 5,1 миллиарда евро для инвестиционной инициативы Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Ожидается, что на пленарном заседании 14-17 сентября 2020 года Европейский парламент согласует свою позицию по проекту внесения поправок в проект изменений в бюджет. Как только будет достигнуто соглашение, проект поправок к бюджету вступит в силу.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса. Договор был подписан с разработчиком AstraZeneca.

По данным опроса КМИС, готовы сделать прививку от коронавируса бесплатной, одобренной ВОЗ, вакциной менее половины украинцев - 47%. Не будут этого делать 42% респондентов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус КоронавирусЕвросоюзВакцина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь