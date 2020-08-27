ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19

Четверг 27 августа 2020 14:22
Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19
Фото6 вакцина от коронавируса (freepik)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса. Договор был подписан с разработчиком AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов ЕС 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки следующих 100 млн доз.

При этом отмечается, что на сегоднящний день Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми завершен предварительный этап переговоров - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II / III после многообещающих результатов в фазе I / II безопасности и иммуногенности.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия предварительно договорилась о покупке будущей вакцины от COVID-19 с компанией CureVac.

Кроме того, после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЕврокомиссияВакцинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь