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ЕС выделит дополнительно 300 млн евро на защиту жизни в океане

Новости » Общество    30.10.2018 - 21:59
Иллюстративное фото (sea-nn.net)
Иллюстративное фото (sea-nn.net)

Всемирный фонд дикой природы заявил, что человечество уничтожило 60% популяции животных на планете

Европейская комиссия обязалась выделить дополнительно 300 млн евро на финансирование инициатив и обязательств по сохранению океана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на EUobserver.

Как отмечается, 100 млн пойдут на исследования по борьбе с загрязнением вод океана пластиковыми отходами. Также средства выделяются на создание благоприятных условий для развития связанной с океанами "голубой" экономики, улучшения системы исследований и наблюдения за океанами и тому подобное.

Эта новость появилась на фоне того, как Всемирный фонд дикой природы заявил, что человечество уничтожило 60% популяции животных на планете, начиная с 1970 года, и больше всего пострадал океан. Основную опасность для природы составляет уничтожения естественной среды обитания животных ради сельскохозяйственных нужд.

Другая проблема - это уничтожение животных ради пищи. Не менее 300 видов млекопитающих полностью исчезли в результате охоты человека.

Также негативную роль играет химическое загрязнение: вода и земля отравляются химикатами из бытовых приборов и отходов.

В то же время сам человек переселяет агрессивные виды из других регионов, а также активно торгует животными, способствуя распространению болезней.

Отметим, Европарламент в среду, 24 октября, большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.

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