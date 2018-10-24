Европарламент проголосовал за запрет одноразовой пластиковой посуды

Предлагается запретить пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы
Европарламент в среду, 24 октября, большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.
С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия (ЕК) выступила в мае. В частности, предлагается запретить пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы. Кроме того, в ЕК считают необходимым сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.
Производителей данной продукции, в случае принятия закона, могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.
Напомним, ранее Комитет Европарламента по вопросам окружающей среды поддержал запрет одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия инициирует запрет на одноразовую посуду из пластика.