ЄС виділить додатково 300 млн євро на захист життя в океані

Всесвітній фонд дикої природи заявив, що людство знищило 60% популяції тварин на планеті
Європейська комісія зобов'язалася виділити додатково 300 млн євро на фінансування ініціатив та зобов'язань щодо збереження океану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EUobserver.
Як наголошується, 100 млн підуть на дослідження по боротьбі з забрудненням вод океану пластиковими відходами. Також кошти виділяються на створення сприятливих умов для розвитку пов'язаної з океанами "блакитний" економіки, поліпшення системи досліджень і спостереження за океанами і тому подібне.
Ця новина з'явилася на тлі того, як Всесвітній фонд дикої природи заявив, що людство знищило 60% популяції тварин на планеті, починаючи з 1970 року, і найбільше постраждав океан. Основну небезпеку для природи складає знищення природного середовища мешкання тварин заради сільськогосподарських потреб.
Інша проблема - це знищення тварин заради їжі. Не менше 300 видів ссавців повністю зникли в результаті полювання людини.
Також негативну роль відіграє хімічне забруднення: вода і земля отруюються хімікатами з побутових приладів і відходів.
В той же час сама людина переселяє агресивні види з інших регіонів, а також активно торгує тваринами, сприяючи поширенню хвороб.
Зазначимо, Європарламент у середу, 24 жовтня, більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію.