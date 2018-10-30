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ЄС виділить додатково 300 млн євро на захист життя в океані

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 21:59
Ілюстративне фото (sea-nn.net)
Ілюстративне фото (sea-nn.net)

Всесвітній фонд дикої природи заявив, що людство знищило 60% популяції тварин на планеті

Європейська комісія зобов'язалася виділити додатково 300 млн євро на фінансування ініціатив та зобов'язань щодо збереження океану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EUobserver.

Як наголошується, 100 млн підуть на дослідження по боротьбі з забрудненням вод океану пластиковими відходами. Також кошти виділяються на створення сприятливих умов для розвитку пов'язаної з океанами "блакитний" економіки, поліпшення системи досліджень і спостереження за океанами і тому подібне.

Ця новина з'явилася на тлі того, як Всесвітній фонд дикої природи заявив, що людство знищило 60% популяції тварин на планеті, починаючи з 1970 року, і найбільше постраждав океан. Основну небезпеку для природи складає знищення природного середовища мешкання тварин заради сільськогосподарських потреб.

Інша проблема - це знищення тварин заради їжі. Не менше 300 видів ссавців повністю зникли в результаті полювання людини.

Також негативну роль відіграє хімічне забруднення: вода і земля отруюються хімікатами з побутових приладів і відходів.

В той же час сама людина переселяє агресивні види з інших регіонів, а також активно торгує тваринами, сприяючи поширенню хвороб.

Зазначимо, Європарламент у середу, 24 жовтня, більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію.

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