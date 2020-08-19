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ЕС выделит Беларуси 53 млн евро для "поддержки народа"

Брюссель, Среда 19 августа 2020 18:30
ЕС выделит Беларуси 53 млн евро для "поддержки народа"
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: Максим Зайченко

Часть денег пойдут для поддержки жертв репрессий

Европейский союз планирует выделить 53 миллиона евро помощи для белорусского народа. Часть денег пойдут на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, а также жертв репрессий.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС по Беларуси.

"Мы уже предоставили много поддержки Белоруссии через (программу) Восточное партнёрство, но сейчас важно как никогда быть (рядом) с белорусским народом и перепрограммировать средства в сторону от белорусских властей в направлении гражданского общества и уязвимых групп (населения). Еврокомиссия мобилизирует теперь дополнительные 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в эти непростые времена", - сообщила глава ЕК.

В Twitter она уточнила, что 2 млн евро из этой суммы выделят "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия", 1 миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная поддержка на фоне коронавируса для сектора здравоохранения.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС решил ввести санкции против ответственных за фальсификации и насилие в Беларуси.

Отметим, в Европейском союзе считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лишен демократической легитимности.

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