ЕС выделит Албании 100 млн евро на восстановление после землетрясения

Фото: флаг Евросоюза (Николай Лазаренко/POOL)

Дополнительная помощь будет выделена после чрезвычайного пакета в 15 млн евро

Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение выделить 100 миллионов евро, чтобы помочь Албании восстановиться после разрушительного землетрясения, которое произошло 26 ноября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

О выделении помощи для восстановления заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Брюсселе.

Дополнительная помощь будет выделена после чрезвычайного пакета в 15 млн евро, который Евросоюз уже утвердил для проведения приоритетных ремонтных работ в декабре.

Албания, которая является одной из самых бедных стран Европы, оценила прямые убытки в 985 миллионов евро.

Помимо реконструкции, Албании настоятельно рекомендуют улучшить строительные нормы, поскольку многие из разрушенных зданий, включая прибрежные отели, были построены без учета норм безопасности.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошлого года в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

В результате сильного землетрясения в Албании погибли 48 человек. Сообщалось, что 22 из погибших - жители Дурреса и Крудже. От десяти до 25 человек считались пропавшими без вести, а 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находились в критическом состоянии.