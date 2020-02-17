ЄС виділить Албанії 100 млн євро на відновлення після землетрусу

Фото: прапор Євросоюзу (Микола Лазаренка/POOL)

Додаткова допомога буде виділена після надзвичайного пакету в 15 млн євро

Європейський союз у понеділок, 17 лютого, ухвалив рішення виділити 100 мільйонів євро, щоб допомогти Албанії відновитися після руйнівного землетрусу, що стався 26 листопада 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Про виділення допомоги для відновлення заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на конференції донорів у Брюсселі.

Додаткова допомога буде виділена після надзвичайного пакета в 15 млн євро, який Євросоюз вже затвердив для проведення пріоритетних ремонтних робіт у грудні.

Албанія, яка є однією з найбідніших країн Європи, оцінила прямі збитки 985 мільйонів євро.

Крім реконструкції, Албанії настійно рекомендують поліпшити будівельні норми, оскільки багато зруйнованих будівель, включаючи прибережні готелі, які були побудовані без урахування норм безпеки.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада минулого року в Албанії стався сильний землетрус. У результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого склала 5,5 бала.

В результаті сильного землетрусу в Албанії загинули 48 осіб. Повідомлялося, що 22 із загиблих - жителі Дурреса і Крудже. Від десяти до 25 осіб вважалися зниклими безвісти, а 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебували в критичному стані.