ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС виділить майже 40 млрд євро на боротьбу з коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 18:06
ЄС виділить майже 40 млрд євро на боротьбу з коронавірусом
Ілюстративне фото (facebook.com eucouncil)

Кошти підуть на подолання наслідків кризи в ЄС

Європейський союз виділить державам-членам майже 40 млрд євро для подолання наслідків кризи, спричиненої спалахом коронавірусу в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради Європейського союзу.

За даними Ради ЄС, на подолання наслідків кризи держави-члени Євросоюзу отримають засоби в розмірі 37 млрд євро. Близько 8 млрд євро виділять з невитраченого попереднього фінансування у 2019 році.

Зазначається, що дані кошти допоможуть знизити серйозну нестачу ліквідності внаслідок пандемії коронавірусу, а також зміцнять інвестиції в продукти та послуги, необхідні для посилення реагування на кризу медичних послуг в Європі.

Крім того, європейські посли схвалили законодавчу пропозицію про розширення сфери дії Фонду солідарності ЄС для покриття надзвичайних ситуацій у сфері суспільної охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровська ОДА виділила понад 100 млн гривень на боротьбу з коронавірусом в області. Зокрема, виділені кошти підуть на придбання додаткових апаратів ШВЛ, тестів для виявлення коронавірусу, портативних рентген-апаратів та інших необхідних засобів.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області з місцевих бюджетів було виділено 45 мільйонів гривень на заходи боротьби з коронавірусом. Частина виділених коштів буде спрямована на стимулювання роботи медиків в області.

Жінка у Чернівцях померла не від коронавірусу, - медики Британія закриє школи по всій країні через коронавірус
Новини України ЕвросоюзкризисКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся