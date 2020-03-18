В Житомирской области выделили 45 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Фото: Наталья Остапченко (oda.zht.gov.ua)

Часть средств будет направлена на стимулирование работы медиков

Заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Наталья Остапченко заявила о выделении более 45 млн гривен на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

По словам Остапченко, из городских, районных, областного и бюджетов объединенных общин были выделены средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры борьбы с коронавирусом. Также часть средств направят на стимулирование труда медработников в области.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что правительство планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут из-за пребывания дома на карантине. Шмыгаль поручил Министерству экономики просчитать сумму средств, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату в 1 тысячу гривен.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин выделил силовикам 70 млн гривен на закупку индивидуальных средств защиты из-за вспышки коронавируса в Украине. ГСЧС получит 33,2 млн гривен, ГПСУ - 9 млн гривен, Национальная полиция - 16 млн гривен, НГУ - 11 млн гривен, а МВД - 0,8 млн гривен.