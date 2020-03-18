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Красный Крест предоставит Украине медоборудование и лекарства

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:27
Красный Крест предоставит Украине медоборудование и лекарства
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)

Красный Крест одобрил запрос украинского правительства

Красный Крест предоставит Украине медицинское оборудование и медикаменты на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Сообщается, что договоренности были достигнуты во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

"Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства", - сообщили в ОП.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине второй набор реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19. Набор содержит 5 тыс. реакций, что позволит проверить 1,6 тыс. украинцев.

Отметим, по состоянию на 18 марта в Украине официально подтверждены 14 случаев коронавируса - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два человека умерли.

Также сообщалось, что среди зараженных COVID-19 в Украине народный депутат Сергей Шахов. Минздрав устанавливает лица, которые контактировали с ним, а также проводит дезинфекцию в комитетах Рады, где он работал.

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