Рада ЄС схвалила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги

Кошти розділять на два транші по 500 млн євро

Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Україні об'ємом в 1 млрд євро. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Нова програма передбачає виплату України двох траншів - кожен у розмірі 500 млн євро.

Нагадаємо, рішення про надання допомоги Україні було ратифіковано Європейським парламентом 16 травня.

Варто відзначити, що рішення було прийнято з поправкою, згідно з якою "склад Центральної виборчої комісії України відображає політичний баланс, представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді".

У той же час, Європейський Союз має намір скоротити фінансування країн Центральної та Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію.

Згідно з новими категоріями оцінки необхідності віделенія фінансування стануть враховуватися рівень безробіття серед молоді, рівень освіти, імміграція в період 2014-2017 років і обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Таке рішення комісії зумовлено тим, що, на думку її членів, східно- та центральноєвропейські держави отримали непропорційно великі вигоди після розширення ЄС в 2004 році. Тому в рамках "Політики згуртованості" Польща повинна отримати на 23%, або на 19,5 млрд євро менше, ніж в період 2014-2020 років.