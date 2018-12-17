ЄС виділив багатомільйонний транш для Фонду енергоефективності

Фото: колаж (РБК-Україна)

Кошти будуть направлені на безповоротні гранти для ОСББ

Європейський Союз надає другий транш фінансової допомоги у розмірі 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності. Про це повідомляє РБК-Україна. з посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра України.

За даними прес-служби, ці кошти додаються до першого траншу у 50 млн євро, які у червні Україна вже отримала від ЄС на роботу фонду.

Угоду про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні (EE4U-II)" підписали у рамках 5-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко і єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган.

Кошти будуть спрямовані до Мультидонорського фонду, управління яким здійснюється Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Як зазначив Зубко, підтримка ЄС направлена на реалізацію програм в рамках Фонду енергоефективності: надання безповоротних грантів ОСББ для здійснення заходів з енергоефективності, технічна підтримка ОСББ у підготовці заяв до фонду. Також Україна домовилась про допомогу німецьких партнерів у підготовці енергоаудиторів, які працюватимуть у всіх регіонах України.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз, разом з Німеччиною та IFC, підписали 22 квітня угоду про співфінансування Фонду енергоефективності, створення Мультидонорського фонду і вже у червні Україна отримала перший виділений транш у розмірі 50 млн євро. Кошти направляються на технічну допомогу фонду і безпосередньо на фінансування проектів. У держбюджеті України на 2019 рік на підтримку Фонду енергоефективності передбачено 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, у квітні Європейський союз, разом з Німеччиною та IFC підписали угоду про співфінансування Фонду енергоефективності, створення Мультидонорського фонду. У червні Україна отримала перший виділений транш у розмірі 50 млн євро. Кошти направляються на технічну допомогу Фонду і безпосередньо на фінансування проектів. У липні Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що Фонд енергоефективності розпочне свою повноцінну роботу у першому кварталі 2019 року.