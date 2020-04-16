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ЄС виділив ще 13 млн євро постраждалим від конфлікту на Донбасі

Новини » Політика     16.04.2020 - 15:01
ЄС виділив ще 13 млн євро постраждалим від конфлікту на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/pgoscesmm)

Гроші підуть на відновлення шкіл і лікарень

Європейський союз виділив ще 13 млн євро постраждалим від конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що прийнято рішення виділити 13 мільйонів євро для підтримки найбільш вразливих категорій людей, які постраждали від військових дій.

"Європейський союз повністю солідарний з людьми на сході України. Допомога ЄС допомагає вразливим людям, які виснажені шестирічним конфліктом, отримати базові послуги, такі як охорона здоров'я та водопостачання. Доступ до таких послуг ще більш важливий перед обличчям спалаху коронавірусу. ЄС підтримує людей по обидві сторони лінії зіткнення", - заявив комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Кошти будуть спрямовані на ремонт зруйнованих шкіл і лікарень, а також на забезпечення основних потреб, таких як освіта та водопостачання. ЄС також закликав забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних організацій до окупованих районів Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент запропонує направити миротворців на Донбас. Мова йде про місію під керівництвом Євросоюзу, яка може взяти під контроль ділянку кордону з Російської Федерацією.

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