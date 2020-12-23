ЕС выделил еще 100 млн евро Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте

Евросоюз выделит еще 100 миллионов евро в качестве помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута летом 2020 года. Всего ЕС уже выделил Ливану 170 миллионов евро.

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

Из этой суммы 34,5 миллиона выделены в следствии перераспределения средств в рамках Инструмента Европейского соседства ЕС. Они будут направлены на помощь гражданскому обществу, усовершенствование системы госуправления и восстановления критически важной инфраструктуры.

Еще 64,5 миллиона выделены через Региональный трастовый фонд по ответу на кризис в Сирии. Они будут использованы для помощи самым уязвимым слоям населения Ливана и беженцам, пострадавшим от взрыва, а также небольшим предприятиям.

Ранее Евросоюз выделил 70 миллионов евро для немедленных нужд, медицинской помощи и оборудования, а также для укрепления объектов критической инфраструктуры.

Напомним, пожар в порту Бейрута 5 августа 2020 года начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

В результате пожара химическое соединение детонировало, от взрыва погибли около 200 человек, среди них был гражданин Украины - 32-летний экономист Уильям Азар. В момент взрыва он выходил из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой.

Кроме того, часть города была уничтожена, мощный взрыв нанес ущерб на сумму 4,6 миллиарда долларов.

В декабре суд Ливана обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Хасана Диаба и трех бывших министров в халатности по делу о взрыве в порту Бейрута. Их допросят по поводу предупреждений об опасности хранения селитры на складе.