ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Среди жертв взрыва в Бейруте есть гражданин Украины, - посол

Ливан, Бейрут, Воскресенье 09 августа 2020 00:45
Среди жертв взрыва в Бейруте есть гражданин Украины, - посол
Фото: вибух в Бейруті (twitter.com/NYTBen)
Автор: Артур Родивилов

Ему было 32 года

Среди жертв взрыва в ливанской столице Бейруте есть украинец. Погибший оказался 32-летний экономист Уильям Азар.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, недавно мужчина голосовал в посольстве.

"Молодой, перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать - киевлянка Наталья Азар", - написал дипломат.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Как сообщили правоохранители Ливана, в порту произошел взрыв селитры, которая хранилась в одном из портов. Она была конфискована с корабля, который принадлежал гражданину России и был арестован в порту Ливана еще в 2013 году.

Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. После взрыва в Бейруте 30 граждан Украины обратились за помощью в посольство.

Как писало РБК-Украина, в результате инцидента были задержаны 16 сотрудников порта Бейрута.

Как сообщил президент Ливана Мишель Аун, правительство рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, одной из которых является внешнее вмешательство.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БейрутВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь