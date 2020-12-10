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Взрыв в Бейруте: суд обвинил премьера и трех бывших министров

Бейрут, Четверг 10 декабря 2020 16:23
Взрыв в Бейруте: суд обвинил премьера и трех бывших министров
Фото: на складе в порту Бейрута взорвалась селитра (YouTube)
Автор: РБК-Украина

Суд Ливана обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Хасана Диаба и трех бывших министров в халатности по делу о взрыве в порту Бейрута. Их допросят по поводу предупреждений об опасности хранения селитры на складе.

Об этом сообщает ВВС.

Судебные источники сообщили, что на следующей неделе четверых чиновников допросят по поводу предупреждений, которые они получали в связи с небезопасным хранением 2750 тонн аммиачной селитры.

Напомним, пожар в порту Бейрута 5 августа 2020 года начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

В результате пожара химическое соединение детонировало, от взрыва погибли около 200 человек, среди них был гражданин Украины - 32-летний экономист Уильям Азар. В момент взрыва он выходил из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой.

Кроме того, часть города была уничтожена, мощный взрыв нанес ущерб на сумму 4,6 миллиарда долларов.

РБК-Украина писало, что ливанские таможенники до этого отправили в судебные органы шесть документов, чтобы переместить селитру, но не получили от них ответа.

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