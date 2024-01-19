ЄС ввів санкції проти шести осіб за фінансування ХАМАСу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення внести до списку шість осіб різних національностей, відповідальних за надання фінансової підтримки ХАМАС. До списку увійшли:

фінансист із Судану Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Хайр,

власник компанії Shuman for Currency Exchange SARL Набіль Чуман,

Халед Чуман,

старший фінансист ХАМАС Ріда Алі Хаміс,

старший бойовик ХАМАС Муса Дудін,

фінансист з Алжиру Айман Ахмад Аль Дувайк.

На осіб, занесених до санкційного списку, накладено захід із заморожування активів. Надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, їм або в їхніх інтересах заборонено. Крім того, щодо перерахованих фізичних осіб діє заборона на поїздки в ЄС.

Окрім цього, Рада ЄС заснувала спеціальну систему обмежувальних заходів, яка дасть змогу Євросоюзу притягувати до відповідальності будь-яку фізичну або юридичну особу, яка підтримує, сприяє або дає змогу здійснювати насильницькі дії ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду (ПІД).

Відповідно до нових заходів ЄС може переслідувати тих, хто матеріально або фінансово підтримує ХАМАС або ІД. Він також може переслідувати тих, хто бере участь у плануванні, підготовці або сприянні насильницьким діям ХАМАС або ІД.

Нова система санкцій діятиме до 19 січня 2025 року.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню у Секторі Газа.

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