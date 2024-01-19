ЕС ввел санкции против шести человек за финансирование ХАМАСа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Сегодня Совет ЕС принял решение внести в список шесть человек разных национальностей, ответственных за оказание финансовой поддержки ХАМАС. В список вошли:

финансист из Судана Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр,

владелец компании Shuman for Currency Exchange SARL Набиль Чуман,

Халед Чуман,

старший финансист ХАМАС Рида Али Хамис,

старший боевик ХАМАС Муса Дудин,

финансист из Алжира Айман Ахмад Аль Дувайк.

На лиц, включенных в санкционный список, наложена мера по замораживанию активов. Предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, им или в их интересах запрещено. Кроме того, в отношении перечисленных физических лиц действует запрет на поездки в ЕС.

Пмимо этого Совет ЕС учредил специальную систему ограничительных мер, которая позволит Евросоюзу привлекать к ответственности любое физическое или юридическое лицо, поддерживающее, способствующее или позволяющее осуществлять насильственные действия ХАМАС и Палестинского исламского джихада (ПИД).

В соответствии с новым мерами ЕС может преследовать тех, кто материально или финансово поддерживает ХАМАС или ИГ. Он также может преследовать тех, кто участвует в планировании, подготовке или содействии насильственным действиям ХАМАС или ИГ.

Новая система санкций будет действовать до 19 января 2025 года.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.

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