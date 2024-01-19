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ЕС ввел санкции против шести человек за финансирование ХАМАСа

Пятница 19 января 2024 19:45
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ЕС ввел санкции против шести человек за финансирование ХАМАСа Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз ввел санкции против чести физических лиц, связанных с финансированием террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Сегодня Совет ЕС принял решение внести в список шесть человек разных национальностей, ответственных за оказание финансовой поддержки ХАМАС. В список вошли:

  • финансист из Судана Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр,
  • владелец компании Shuman for Currency Exchange SARL Набиль Чуман,
  • Халед Чуман,
  • старший финансист ХАМАС Рида Али Хамис,
  • старший боевик ХАМАС Муса Дудин,
  • финансист из Алжира Айман Ахмад Аль Дувайк.

На лиц, включенных в санкционный список, наложена мера по замораживанию активов. Предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, им или в их интересах запрещено. Кроме того, в отношении перечисленных физических лиц действует запрет на поездки в ЕС.

Пмимо этого Совет ЕС учредил специальную систему ограничительных мер, которая позволит Евросоюзу привлекать к ответственности любое физическое или юридическое лицо, поддерживающее, способствующее или позволяющее осуществлять насильственные действия ХАМАС и Палестинского исламского джихада (ПИД).

В соответствии с новым мерами ЕС может преследовать тех, кто материально или финансово поддерживает ХАМАС или ИГ. Он также может преследовать тех, кто участвует в планировании, подготовке или содействии насильственным действиям ХАМАС или ИГ.

Новая система санкций будет действовать до 19 января 2025 года.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.

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