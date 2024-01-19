ЕС ввел санкции против шести человек за финансирование ХАМАСа
Европейский союз ввел санкции против чести физических лиц, связанных с финансированием террористической организации ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Сегодня Совет ЕС принял решение внести в список шесть человек разных национальностей, ответственных за оказание финансовой поддержки ХАМАС. В список вошли:
- финансист из Судана Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр,
- владелец компании Shuman for Currency Exchange SARL Набиль Чуман,
- Халед Чуман,
- старший финансист ХАМАС Рида Али Хамис,
- старший боевик ХАМАС Муса Дудин,
- финансист из Алжира Айман Ахмад Аль Дувайк.
На лиц, включенных в санкционный список, наложена мера по замораживанию активов. Предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, им или в их интересах запрещено. Кроме того, в отношении перечисленных физических лиц действует запрет на поездки в ЕС.
Пмимо этого Совет ЕС учредил специальную систему ограничительных мер, которая позволит Евросоюзу привлекать к ответственности любое физическое или юридическое лицо, поддерживающее, способствующее или позволяющее осуществлять насильственные действия ХАМАС и Палестинского исламского джихада (ПИД).
В соответствии с новым мерами ЕС может преследовать тех, кто материально или финансово поддерживает ХАМАС или ИГ. Он также может преследовать тех, кто участвует в планировании, подготовке или содействии насильственным действиям ХАМАС или ИГ.
Новая система санкций будет действовать до 19 января 2025 года.
Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС
Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.
13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.
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