ЄС ввів санкції проти 15 осіб за тортури українських полонених

Санкції за Оленівку

Серед фігурантів -' Дмитро Нєєлов, перший заступник начальника колонії в Оленівці на Донеччині. Він причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних, а також безпосередньо відповідальний за масове вбивство українських полонених в Оленівці 28-29 липня 2022 року - тоді після російського удару він свідомо затримав евакуацію поранених.

Під санкції також потрапили кілька високопосадовців і працівників, які здійснювали принизливе поводження з полоненими в Оленівці.

Катування в колонії №7 та дії ФСБ

Санкції наклали на Олексія Хавецького, начальника охорони колонії №7 у Пакіно (Росія), де він організував систематичне знущання над українськими полоненими.

Під його наглядом полонених піддавали ударам електрострумом, навмисному голодуванню, сексуальному насильству та приниженням заради розваги персоналу колонії.

Також у списку - Ян Заневський, співробітник ФСБ, причетний до незаконного затримання й катувань цивільних на окупованих територіях Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя, зокрема через побиття, удушення та сексуальне насильство.

СІЗО в Таганрозі, де загинула журналістка Рощина

Під санкції потрапило й СІЗО-2 у Таганрозі, де утримували українських військовополонених і цивільних, включно з журналістами та жінками. У цьому закладі, за даними ЄС, систематичні катування призводили до смертей - саме тут загинула журналістка Вікторія Рощина, яка померла після року увʼязнення з численними ознаками катувань.

Ще сім осіб з колонії №10

За іншим санкційним режимом Рада ЄС також внесла до списку сімох осіб, повʼязаних із колонією №10 у селі Ударний. Серед них - начальник колонії Олександр Гнутов, пʼятеро його заступників та начальниця медичної частини Галина Мокшанова.

У цій колонії утримували сотні українських військовополонених та цивільних, захоплених з окупованих територій. Колишні увʼязнені повідомляють про нелюдське поводження - удари електрострумом, побиття, стрес-пози, що спричиняли трофічні виразки, сексуальне насильство, імітацію страт та відмову в медичній допомозі. Цивільних утримували на тих самих умовах, що й полонених - без суду і статусу.

Які саме обмеження запровадили

Усі особи та структура, внесені під обидва санкційні режими, підпадають під заморожування активів. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Особи також підпадають під заборону на в'їзд до країн ЄС чи транзит через їхню територію.

Євросоюз рішуче засудив катування, жорстоке поводження та вбивства українських військовополонених і цивільних затриманих, закликав забезпечити безперешкодний доступ незалежних спостерігачів, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до всіх увʼязнених, і наголосив на необхідності притягнення винних до відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права.