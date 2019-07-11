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ЄС може запровадити санкції проти Туреччини через буріння на Кіпрі

Новини » Політика    11.07.2019 - 13:35
ЄС може запровадити санкції проти Туреччини через буріння на Кіпрі
Фото: турецьке судно Yavuz (hs.fi)

Євросоюз готовий ввести обмежувальні заходи, якщо Туреччина продовжить буріння

Європейський союз може заморозити фінансування Туреччини і припинити діалог з Анкарою на вищому рівні у зв'язку з "незаконним видобутком газу і нафти" біля берега Кіпру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що спільне рішення ЄС, яке ще може бути змінено, повинно бути обговорено серед національних посланців в Брюсселі в четвер з метою його прийняття, коли міністри закордонних справ блоку зустрінуться в понеділок.

"У світлі триваючих і нових незаконних бурових робіт Туреччини ЄС приймає рішення призупинити переговори щодо всеосяжної угоди про повітряний транспорт і поки не проводити подальші зустрічі на вищому рівні", - йдеться в проекті заяви.

За словами дипломата ЄС, деякі країни-члени ЄС покладаються на Туреччину у питанні транзиту енергоносіїв.

"Тому ми повинні діяти обережно. Не чекайте широких економічних санкцій", - зазначив він.

У проекті також говориться, що ЄС готовий ввести обмежувальні заходи проти Туреччини, якщо вона продовжить буріння.

Нагадаємо, раніше Кіпр звинуватив Туреччину в порушенні суверенітету. Зокрема, влада Кіпру заявила, що відправлення другого турецького судна для розвідки і буріння нафти і газу до північно-східного узбережжя є порушенням суверенних прав країни.

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