ЕС может ввести санкции против российского "Аэрофлота"

В Евросоюзе обсуждают возможность включения в пакет санкций против авиакомпаний российского "Аэрофлота". Компанию подозревают в причастности к доставке нелегальных мигрантов к границам ЕС через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как рассказал изданию европейский чиновник, знакомый с разработкой санкционного пакета в отношении Беларуси, под ограничения может попасть российский "Аэрофлот" и ряд других авиакомпаний. В частности, речь может идти о турецком перевозчике Turkish Airlines.

По словам собеседника издания, целью нового санкционного пакета станут физические лица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь. Он также отметил, что в начале декабря ограничения против авиакомпаний также могут объявить США и Великобритания.