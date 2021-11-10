ЄС може ввести санкції проти російського "Аерофлоту"

В Євросоюзі обговорюють можливість включення в пакет санкцій проти авіакомпаній російського "Аерофлоту". Компанію підозрюють у причетності до доставлення нелегальних мігрантів до кордонів ЄС через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як розповів виданню європейський чиновник, знайомий з розробкою санкційного пакета щодо Білорусі, під обмеження може потрапити російський "Аерофлот" і ряд інших авіакомпаній. Зокрема, мова може йти про турецького перевізника Turkish Airlines.

За словами співрозмовника видання, метою нового санкційного пакета стануть фізичні особи і компанії, причетні до доставлення мігрантів до кордонів Євросоюзу через Білорусь. Він також зазначив, що на початку грудня обмеження проти авіакомпаній також можуть оголосити США і Великобританія.