ru
ua

ЕС может ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси, - журналист

Автор: РБК-Украина

Список могут расширить в ближайшие недели

Европейские санкции против Беларуси могут ввести в отношении 15-20 человек. При этом список, предположительно, будет расширяться.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, один из высокопоставленных чиновников ЕС подтвердил, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции Брюсселя.

"Я слышал, что "около дюжины". В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его (список, - ред.) можно увеличить в ближайшие недели/месяц", - добавил Йозвяк.

Самые читаемые новости

Отметим, ранее стало известно, что ЕС утвердит санкции против Беларуси на следующей неделе.

Напомним, на прошлой неделе Европейский союз решил ввести санкции против ответственных за фальсификации выборов и избиение протестующих в Беларуси.

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, Брюссель в ближайшее время наложит санкции на "значительное число" лиц в Беларуси.

Но предполагается, что ЕС может столкнуться с проблемой введения санкций против Беларуси, причиной может стать позиция Греции и Кипра, которые хотят европейских санкций против Турции.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзБеларусьСанкции