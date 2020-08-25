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ЄС може запровадити санкції проти 15-20 осіб з Білорусі, - журналіст

Автор: РБК-Україна

Список можуть розширити найближчими тижнями

Європейські санкції проти Білорусі можуть запровадити стосовно 15-20 осіб. При цьому список, імовірно, буде розширюватися.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, один з високопоставлених чиновників ЄС підтвердив, що 15-20 осіб з Білорусі потраплять під санкції Брюсселя.

"Я чув, що "близько дюжини". У будь-якому випадку це невелике число, але ідея полягає в тому, що його (список, - ред.) можна збільшити у найближчі тижні/місяць", - додав Йозвяк.

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Відзначимо, раніше стало відомо, що ЄС затвердить санкції проти Білорусі наступного тижня.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський союз вирішив ввести санкції проти відповідальних за фальсифікацію виборів та побиття протестувальників в Білорусі.

Як заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, Брюссель найближчим часом накладе санкції на "значне число" осіб у Білорусі.

Але передбачається, що ЄС може зіткнутися з проблемою введення санкцій проти Білорусі, причиною може стати позиція Греції та Кіпру, які хочуть європейських санкцій проти Туреччини.

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