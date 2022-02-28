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ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії

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Брюссель, Понеділок 28 лютого 2022 04:44
ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії Фото: ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції пов'язані з управлінням резервами та активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Журнал ЄС.

"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального Банку Росії, в тому числі операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, що діє від імені або за дорученням російського регулятора", - йдеться в повідомленні.

Як виняток може бути санкціоновані угоди з Центробанком РФ, якщо вони необхідні задля забезпечення фінансової стабільності Євросоюзу чи які у нього держав. Для цього країна ЄС, яка вирішила надати дозвіл на будь-яку операцію з російським регулятором, має негайно поінформувати про намір інших членів Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше ЄС включив до санкційних списків Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова, заступника Голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників. Крім того, були введені обмеження проти російських компаній оборонної сфери і ряду банків.

Зазначимо, бойові дії на території України тривають п'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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