ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії

Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції пов'язані з управлінням резервами та активами.

"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального Банку Росії, в тому числі операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, що діє від імені або за дорученням російського регулятора", - йдеться в повідомленні.

Як виняток може бути санкціоновані угоди з Центробанком РФ, якщо вони необхідні задля забезпечення фінансової стабільності Євросоюзу чи які у нього держав. Для цього країна ЄС, яка вирішила надати дозвіл на будь-яку операцію з російським регулятором, має негайно поінформувати про намір інших членів Європейського союзу.