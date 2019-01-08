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ЕС введет санкции против разведки Ирана

Новости » Политика    08.01.2019 - 14:30
ЕС введет санкции против разведки Ирана
Фото: Андерс Самуэльсен (flickr.com parliamentaryassembly)

Санкции будут введены из-за намерений иранской разведки осуществить убийства на территории ЕС

Европейский союз согласился ввести санкции против разведки Ирана из-за ее намерений осуществить убийства на территории Евросоюза. Такую информацию обнародовал глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

Он подчеркнул, что такое решение является сильным сигналом, что Евросоюз не допустит такое поведение в Европе.

ЕС введет санкции против разведки Ирана

"Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести санкции против иранской разведывательной службы за ее участие в планах осуществить убийства на европейской земле. Сильный сигнал со стороны ЕС, мы не допустим такого поведения в Европе", - подчеркнул министр.

При этом он не уточнил, какие именно будут применены санкции и против кого.

Напомним, в конце октября глава датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.

РБК-Украина также писало, что Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта. Кроме того, МИД Дании решил отозвать своего посла в Иране для консультаций.

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