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ЄС введе санкції проти розвідки Ірану

Новини » Політика    08.01.2019 - 14:30
ЄС введе санкції проти розвідки Ірану
Фото: Андерс Самуельсен (flickr.com parliamentaryassembly)

Санкції будуть введені за наміри іранської розвідки здійснити убивства на території ЄС

Європейський союз погодився запровадити санкції проти розвідки Ірану через її наміри здійснити убивства на території Євросоюзу. Таку інформацію оприлюднив глава МЗС Данії Андерс Самуельсен, повідомляє РБК-України, посилаючись на його Twitter.

Він підкреслив, що таке рішення є сильним сигналом, що Євросоюз не допустить таку поведінку у Європі.

ЄС введе санкції проти розвідки Ірану

"Важливий день для європейської зовнішньої політики! ЄС щойно погодився ввести санкції проти іранської розвідувальної служби за її участь у планах здійснити убивства на європейській землі. Сильний сигнал з боку ЄС, що ми не допустимо такої поведінки у Європі", - підкреслив міністр.

При цьому він не уточнив, які саме будуть застосовані санкції та проти кого.

Нагадаємо, у кінці жовтня глава датської розвідки Фінн Борха Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії.

РБК-Україна також писало, що Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранською розвідкою теракту. Крім того, МЗС Данії вирішило відкликати свого посла в Ірані для консультацій.

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