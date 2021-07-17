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Лукашенко вывел "Белоруснефть" из состава "Белнефтехима", против которого США ввели санкции

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Суббота 17 июля 2021 12:10
Лукашенко вывел "Белоруснефть" из состава "Белнефтехима", против которого США ввели санкции Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко вывел производственное объединение "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим". Последний попал в санкцонный список США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Лукашенка на Национальном правовом портале Беларуси.

Документ вносит изменения в ранее принятый указ "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть",

Из документа исключается подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии ("Белнефтехим"). Также исключен подпункт, по которому генеральный директор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности главой "Белнефтехима" по согласованию с президентом.

США ранее ввели санкции против девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. Среди них - "Белнефтехим". Компании и граждане США прекратили сотрудничать с беларусскими компаниями.

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