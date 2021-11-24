ЄС введе санкції проти "Гродно Азоту" і "Белоруснефти", - Spiegel

Європейський союз зараз затверджує п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, який можуть затвердити вже наприкінці наступного тижня. У нього включать великі державні компанії Білорусі, як "Бєлавіа", "Гродно Азот" і "Белоруснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Економічно болючим для Білорусі може виявитися те, що в список включені такі великі компанії, як виробник добрив "Гродно Азот", який Олександр Лукашенко назвав "стратегічним" на думку ЄС і який забезпечує значні доходи" для режиму, а також нафтохімічна компанія "Белоруснефть", - йдеться в матеріалі.

Серед іншого, ЄС хоче ввести санкції проти Білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

При цьому під європейські обмеження потраплять кілька білоруських чиновників за участь у перевезенні мігрантів, але і за порушення прав людини і підтримку режиму Лукашенка.

Крім того, ЄС введе санкції проти сирійської чартерної авіакомпанії Cham Airlines і турецького Постачальника паспортно-візових послуг VIP Grub.

Видання зазначає, що ЄС введе санкції проти туристичної компанії "Оскартур".

"Компанія, розташована в Мінську, організовувала візи і перельоти для мігрантів з Іраку і співпрацювала з іракськими авіакомпаніями, білоруською владою і державною туристичною компанією "Центркурорт", яка також знаходиться в списку. Після прибуття мігрантів до Білорусі "Оскартур" організував їх подальше транспортування до зовнішнього кордону ЄС", - йдеться в матеріалі.