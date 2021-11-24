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ЄС введе санкції проти "Гродно Азоту" і "Белоруснефти", - Spiegel

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Середа 24 листопада 2021 18:24
ЄС введе санкції проти "Гродно Азоту" і "Белоруснефти", - Spiegel Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз зараз затверджує п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, який можуть затвердити вже наприкінці наступного тижня. У нього включать великі державні компанії Білорусі, як "Бєлавіа", "Гродно Азот" і "Белоруснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Економічно болючим для Білорусі може виявитися те, що в список включені такі великі компанії, як виробник добрив "Гродно Азот", який Олександр Лукашенко назвав "стратегічним" на думку ЄС і який забезпечує значні доходи" для режиму, а також нафтохімічна компанія "Белоруснефть", - йдеться в матеріалі.

Серед іншого, ЄС хоче ввести санкції проти Білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

При цьому під європейські обмеження потраплять кілька білоруських чиновників за участь у перевезенні мігрантів, але і за порушення прав людини і підтримку режиму Лукашенка.

Крім того, ЄС введе санкції проти сирійської чартерної авіакомпанії Cham Airlines і турецького Постачальника паспортно-візових послуг VIP Grub.

Видання зазначає, що ЄС введе санкції проти туристичної компанії "Оскартур".

"Компанія, розташована в Мінську, організовувала візи і перельоти для мігрантів з Іраку і співпрацювала з іракськими авіакомпаніями, білоруською владою і державною туристичною компанією "Центркурорт", яка також знаходиться в списку. Після прибуття мігрантів до Білорусі "Оскартур" організував їх подальше транспортування до зовнішнього кордону ЄС", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, ЄС планує ввести п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі вже до кінця поточного місяця.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко вивів виробниче об'єднання "Белоруснефть" з підпорядкування концерну "Белнефтехим", який потрапив до списку санкцій США.

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