ЕС введет санкции против Беларуси в случае помощи РФ во вторжении в Украину

Обсуждение идет на фоне беспокойства западных стран по поводу возможного вторжения России в Украину, в котором могут участвовать российские войска, размещенные в Беларуси. Однако Кремль отрицает, что он планирует вторжение.

Дипломаты заявили, что новые меры могут быть направлены на закрытие лазеек, которые используются Минском для обхода существующих санкций.

ЕС запретил экспорт из Беларуси калийных удобрений, состоящих из калия, и нефтепродуктов. Но дипломаты заявили, что Беларусь по-прежнему экспортирует калий в ЕС через Украину, а также увеличила экспорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из угля.

Официальный представитель ЕС заявил, что ведется работа над возможными новыми экономическими санкциями против Минска, в том числе в отношении калия. Он добавил, что блок также рассматривает возможность введения санкций против Беларуси, если она примет участие в каком-либо нападении на Украину.