ЄС введе санкції проти Білорусі у разі допомоги РФ у вторгненні в Україну

Обговорення йде на тлі занепокоєння західних країн з приводу можливого вторгнення Росії в Україну, в якому можуть брати участь російські війська, розміщені в Білорусі. Однак Кремль заперечує, що він планує вторгнення.

Дипломати заявили, що нові заходи можуть бути спрямовані на закриття лазівок, які використовуються Мінськом для обходу існуючих санкцій.

ЄС заборонив експорт з Білорусі калійних добрив, що складаються з калію, і нафтопродуктів. Але дипломати заявили, що Білорусь як і раніше експортує калій в ЄС через Україну, а також збільшила експорт в ЄС нафтопродуктів, отриманих з вугілля.

Офіційний представник ЄС заявив, що ведеться робота над можливими новими економічними санкціями проти Мінська, в тому числі щодо калію. Він додав, що блок також розглядає можливість введення санкцій проти Білорусі, якщо вона візьме участь в будь-якому нападі на Україну.