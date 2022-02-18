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ЕС введет санкции против Беларуси в случае помощи РФ во вторжении в Украину

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Брюссель, Пятница 18 февраля 2022 19:20
ЕС введет санкции против Беларуси в случае помощи РФ во вторжении в Украину Фото: ЕС введет санкции против Беларуси в случае помощи РФ во вторжении в Украину (flick.com/libereurope)
Автор: Валерия Микульская

Европейский союз работает над новыми санкциями против Беларуси. Они могут быть введены в случае, если Минск примет участие во вторжении России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обсуждение идет на фоне беспокойства западных стран по поводу возможного вторжения России в Украину, в котором могут участвовать российские войска, размещенные в Беларуси. Однако Кремль отрицает, что он планирует вторжение.

Дипломаты заявили, что новые меры могут быть направлены на закрытие лазеек, которые используются Минском для обхода существующих санкций.

ЕС запретил экспорт из Беларуси калийных удобрений, состоящих из калия, и нефтепродуктов. Но дипломаты заявили, что Беларусь по-прежнему экспортирует калий в ЕС через Украину, а также увеличила экспорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из угля.

Официальный представитель ЕС заявил, что ведется работа над возможными новыми экономическими санкциями против Минска, в том числе в отношении калия. Он добавил, что блок также рассматривает возможность введения санкций против Беларуси, если она примет участие в каком-либо нападении на Украину.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников считает маловероятным вторжение России и захвата Киева с территории Беларуси. Он подчеркнул, что рельеф местности и выстроенная на этом направлении оборона осложнят задачу наступающим.

Добавим, что с 10 февраля на территории Беларуси проходят совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022".

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Евросоюз Санкции против России Беларусь Вторжение России в Украину
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