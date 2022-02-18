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ЄС введе санкції проти Білорусі у разі допомоги РФ у вторгненні в Україну

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Брюссель, П'ятниця 18 лютого 2022 19:20
ЄС введе санкції проти Білорусі у разі допомоги РФ у вторгненні в Україну Фото: ЄС введе санкції проти Білорусі у разі допомоги РФ у вторгненні в Україну (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Мікульська

Європейський союз працює над новими санкціями проти Білорусі. Вони можуть бути введені в разі, якщо Мінськ візьме участь у вторгненні Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обговорення йде на тлі занепокоєння західних країн з приводу можливого вторгнення Росії в Україну, в якому можуть брати участь російські війська, розміщені в Білорусі. Однак Кремль заперечує, що він планує вторгнення.

Дипломати заявили, що нові заходи можуть бути спрямовані на закриття лазівок, які використовуються Мінськом для обходу існуючих санкцій.

ЄС заборонив експорт з Білорусі калійних добрив, що складаються з калію, і нафтопродуктів. Але дипломати заявили, що Білорусь як і раніше експортує калій в ЄС через Україну, а також збільшила експорт в ЄС нафтопродуктів, отриманих з вугілля.

Офіційний представник ЄС заявив, що ведеться робота над можливими новими економічними санкціями проти Мінська, в тому числі щодо калію. Він додав, що блок також розглядає можливість введення санкцій проти Білорусі, якщо вона візьме участь в будь-якому нападі на Україну.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Резніков вважає малоймовірним вторгнення Росії і захоплення Києва з території Білорусі. Він підкреслив, що рельєф місцевості і вибудувана на цьому напрямку оборона ускладнять завдання наступаючим.

Додамо, що з 10 лютого на території Білорусі проходять спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022".

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