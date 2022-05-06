ЕС введет полное эмбарго на нефть из России через 9 месяцев, - еврокомиссар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию il Messaggero .

При этом он добавил, что нефтяное эмбарго окажет влияние на экономики стран ЕС, однако влияние на российскую экономику будет гораздо большим.

"Наше предложение заключается в том, чтобы прийти к эмбарго, в зависимости от различных нефтепродуктов, в течение девяти месяцев. Если сделать это в более короткие сроки, это может иметь последствия для мировых цен на нефть, которые парадоксальным образом противоречат нашим целям", - заявил еврокомиссар.