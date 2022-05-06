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ЕС введет полное эмбарго на нефть из России через 9 месяцев, - еврокомиссар

Фото: еврокомиссар Паоло Джентилони (flickr.com/partyofeuropeansocialists)
Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго России в течение 9 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию il Messaggero.

При этом он добавил, что нефтяное эмбарго окажет влияние на экономики стран ЕС, однако влияние на российскую экономику будет гораздо большим.

"Наше предложение заключается в том, чтобы прийти к эмбарго, в зависимости от различных нефтепродуктов, в течение девяти месяцев. Если сделать это в более короткие сроки, это может иметь последствия для мировых цен на нефть, которые парадоксальным образом противоречат нашим целям", - заявил еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии будет настаивать на том, чтобы ЕС освободил ее от эмбарго на энергоносители РФ, которое может быть принято уже в ближайшее время.

Кроме того, Венгрия будет блокировать любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России. В частности, нефтяное эмбарго.

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